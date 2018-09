Amanda Rawles Akui di Film Something In Between Banyak Berakting Tanpa Dialog

Jefri Nichol, Amanda Rawles dan Naufal Samudra saat jumpa pers di Bandung Indah Plaza, Jalan Merdeka No 56, Kota Bandung Minggu (30/9/2018).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita



TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Di film Something In Between, Anda bisa melihat bagaimana Amanda Rawles yang berperan sebagai Maya lebih banyak menunjukkan akting lewat eskpresinya.

Tak banyak memiliki dialog, Amanda Rawles mengaku kesulitan harus berakting tanpa dialog.

Banyaknya artis senior yang membantunya dalam akting di film ini membuatnya lebih pandai bereskpresi sehingga pesan yang disampaikan pun lebih mengena.

Amanda Rawles yang berperan sebagai pelajar pintar ini tampak tampil lebih imut dan menggemaskan.

Berperan sebagai Maya, Amanda tampil dengan rambut panjang dengan poni rata.

"Iya di film ini dialog aku nggak banyak, aku lebih banyak berimajinasi supaya ekspresinya lebih dapet," ujar Amanda di Bandung Indah Plaza, Jalan Merdeka No 56, Kota Bandung Minggu (30/9/2018).

Di film Something In Between, Amanda Rawles juga harus kembali berpasangan dengan Jefri Nichol yang berperan sebagai Gema.

Akting keduanya di film Something In Between tampak begitu natural, agak berbeda dengan film-film yang pernah mereka perankan sebelumnya.

"Aku sama Jefri sampai nyari cara gimana caranya dapet kata-kata yang bagus, yang enggak geli ketika di denger tapi enak diucapkan," ujar Amanda.

Wanita kelahiran Jakarta 18 tahun silam ini mengatakan jika Ia ingin terus mengembangkan bakat aktingnya dan ingin mempelajari karakter yang berbeda dari sebelumnya.

"Aku selalu mendapat kesan anak baik karena mukaku yang imut-imut dan tampak polos. Sesekali pengen maen film yang komedi dan jadi anak nakal gitu," ujarnya sambil tertawa. (*)