Ini Lho Alasannya Mengapa Berat Badan Tak Kunjung Turun Setelah Melahirkan

TRIBUNJABAR.CO.ID - Jangan salahkan kehamilan, Bu!

Sebab, menurut penelitian, berat badan yang tidak kunjung turun setelah melahirkan itu lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai tuntutan peran sebagai seorang ibu.

"Menurut studi, sekitar 1-2 tahun setelah melahirkan berat Ibu akan turun hingga angka yang hampir sama dengan wanita yang tidak memiliki anak," kata Olga Yakusheva, Peneliti dan Asisten Profesor di Bidang Keperawatan dari University of Michigan.

"Namun, setelah itu berat badannya akan kembali bertambah, bahkan lebih cepat daripada wanita yang tidak memiliki anak," lanjut Yakusheva.

Menurut Yakusheva, hal ini bisa disebabkan para ibu tidak punya waktu untuk berolahraga dan merawat diri.

Selain itu, Ibu juga terbiasa menghabiskan sisa makanan anak atau meluangkan lebih banyak waktu untuk duduk sambil mengawasi anak-anak, baik sambil membaca buku atau menonton film.

Hasil penelitian Yakusheva yang dimuat di jurnal Women's Health Issues memperlihatkan, kenaikan berat badan yang dialami oleh para ibu setelah melahirkan ini tidak berkaitan dengan kenaikan berat badan semasa hamil.

Jadi, faktor gaya hidup bisa dibilang lebih berpengaruh.

Jennifer Temple, Asisten Profesor dari School of Public Health and Health Professions di University of Buffalo, New York menyebutkan, dari hasil studi ini dapat disimpulkan bahwa sebaiknya para ibu tidak perlu berharap bisa kembali ke berat sebelum hamil.

"Lebih baik Ibu berusaha menurunkan berat badan hingga ke angka yang sesuai dengan usia dan kondisi Ibu. Ini bisa berarti 1-2 kilo lebih besar daripada berat badan Ibu sebelum hamil," kata Temple.

Lalu, apa yang bisa Ibu lakukan untuk menurunkan berat badan?

Temple menyarankan Ibu untuk menyusui. "Menyusui bisa membakar 500 kalori ekstra per hari, setidaknya saat anak Ibu masih bayi."

Sementara Yakusheva menambahkan, ada kemungkinan pertambahan berat badan ini akan melambat lima tahun kemudian, ketika si Kecil mulai bersekolah.

Sumber : medicine.net/Nakita