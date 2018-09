Sulit Akses Situs sscn.bkn.go.id? BKN Beri Tips Agar Mudah Lakukan Pendaftaran CPNS 2018

TRIBUNJABAR.ID - Situs pendaftaran CPNS 2018 http://sscn.go.id/ sudah bisa diakses sejak Rabu (19/9/2018).

Namun, para pelamar baru bisa melakukan pendaftaran ke instansi yang membuka lowongan, Rabu (26/9/2018).

Sayangnya, banyak pelamar yang mengeluh karena kesulitan mengakes situs http://sscn.go.id/.

Hal itu terlihat dari komentar-komentar di akun resmi Twitter Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Min tolong diperbaiki server SSCN, karena kami tak dapat mengakses sama sekali," cuit pemilik akun @maulidar_putri.

Ada juga pemilik akun @DeoSandroN yang berkomentar, "cannot online. dari pagi sampe malam ini."

Tribun Jabar lantas mencoba mengakses situs http://sscn.go.id/, Rabu pukul 19.25 WIB via PC.

Hasilnya, laman http://sscn.go.id/ tidak bisa diakses dan muncul tulisan "This site can't be reached".

Terkait sulitnya mengakses situs http://sscn.go.id/, Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN, Mohammad Ridwan akhirnya angkat bicara.

Ia mengatakan, permasalahan akses ini dimungkinkan karena banyaknya pelamar yang membuka situs SSCN secara bersamaan.

