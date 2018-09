Saat Ridwan Kamil Foto Bareng Ayana Jihye Moon, Mantan Idol K-Pop yang Kini Sudah Hijrah

TRIBUNJABAR.ID - Dalam sebuah foto, senyum Ayana Jihye Moon, mantan idol Korea Selatan yang kini berhijrah begitu merekah, pun pria yang ada di sampingnya.

Pria itu tidak lain adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Potret Ayana dan Ridwan Kamil itu diabadikan pada akhir Agustus lalu, saat sang mantan idol K-Pop berkunjung ke Bandung. Ayana kemudian memamerkan foto itu ke Instagram pribadinya.

Sementara, Ridwan Kamil baru mengunggah potret kebersamaannya dengan Ayana pada Jumat (28/9/2018).

Ridwan Kamil membagikan tangkapan layar unggahan Ayana dilengkapi keterangan unggahan yang cukup jenaka.

"Sementara yang lain sibuk mengejar selfie dengan @siwonchoi , saya mah diajak (di- bukan me-) selfie oleh Ayana @xolovelyayana muslimah Korea single nan solehah. Kiri: Ekspresi kalem nan anggun. Kanan : ekspresi khawatir jika pulang ke rumah

*disclaimer: ini bukan di KUA," tulis Ridwan Kamil.

Dalam unggahan Ayana sebulan lalu, ia menyebut bahwa bertemu Ridwan Kamil adalah suatu kehormatan.

Ia juga menyebut Gubernur Jawa Barat itu baik dan rendah hati.

"Bye #Bandung !

It's such an honor to meet pak @ridwankamil today

He is very nice and humble. Ma Shaa Allah.

And thanks you guys for coming today. Hope we can meet very soon! In shaa Allah. Ayana is heading to Jakarta for tmrw meeting See you in #Jakarta Good night semua," tulis Ayana.