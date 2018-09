Hari Ini, Rupiah Menguat ke Level Rp 14.902 per Dolar AS

Ilustrasi rupiah dan dollar AS

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Kurs Rupiah ditutup menguat ke posisi Rp 14.902 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan akhir pekan, Jumat (28/9/2018).

Pada awal perdagangan, kurs Rupiah sempat dibuka melemah pada posisi Rp 14.944 per dolar Amerika Serikat.

Bloomberg mencatat, hari ini kurs Rupiah ditransaksikan pada kisaran Rp 14.894 hingga Rp 14.945 per dolar AS.\

Sementara itu, berdasarkan data Berdasarkan data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia, hari ini, posisi Rupiah melemah ke posisi Rp 14.929 per dolar Amerika Serikat dari sebelumnya, Rp 14.919 per dolar AS.

Analis Senior CSA Research Institue Reza Priyambada menilai, laju Rupiah untuk sementara berpeluang kembali melanjutkan pelemahannya seiring masih adanya sentimen dari dampak dinaikannya suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve.

Reza menuturkan, dolar AS kembali berpeluang menguat setelah data memperkuat pandangan optimis tentang ekonomi AS dan mendukung sinyal The Fed untuk kenaikan suku bunga yang stabil selama tahun depan.