Diduga KPK Terlibat Kasus Suap, Wali Kota Tasikmalaya Enggan Komentar

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isep Heri

TRIBUNJABAR.ID, TASIKMALAYA - Nama Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman, disebut-sebut masuk daftar tujuh kepala daerah yang diduga menyuap pejabat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo.

Seperti dilansir dari Kompas.com nama Budi Budiman terungkap dalam surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Yaya Purnomo yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (27/9/2018).

Budi Budiman, disebut Jaksa KPK, bersama enam kepala daerah lainnya, Aziz Zaenal (Bupati Kampar), Zulkifli AS (Wali Kota Dumai), Khairuddin Syah Sitorus (Bupati Labuhanbatu Utara), HM Rizal Effendy (Wali Kota Balikpapan), Aunur Rofiq (Bupati Karimun), dan Ni Putu Eka Wiryastuti (Bupati Tabanan).

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut Budi Budiman memberikan uang senilai Rp600 juta kepada Yaya, yang diserahkan langsung oleh Budi.

• Foto dan Video Rentetan Gempa Donggala-Palu, Banyak Bangunan Rusak dan Roboh, 1 Tewas

• Umuh Muchtar Tanggapi Begini Soal Pihak yang Ingin Viking dan The Jakmania Bubar

Uang senilai Rp 600 juta yang diberikan disebut terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) APBN tahun 2018. Uang tersebut diberikan agar Kota Tasikmalaya mendapatkan alokasi anggaran DAK dan DID.

Saat dijumpai untuk dikonfirmasi, Budi Budiman enggan berkomentar terhadap namanya yang termasuk dalam surat dakwaan jaksa KPK.

"No comment, no comment, no comment. Nanti saja," kata Budi Budiman, sambil berlalu, Jumat (28/9/2018).

Budi yang menghadiri acara pelantikan pejabat Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Tasikmalaya ini langsung masuk ke dalam mobil menghindari pertanyaan yang diajukan wartawan.

Sebelumnya, Budi pernah diperiksa KPK dua kali sebagai saksi dugaan suap usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018.

Selain Budi, sejumlah pejabat lain di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya juga telah memenuhi panggilan sebagai saksi.

Pemeriksaan saksi-saksi pejabat di Kota Tasikmalaya dilakukan bermula setelah KPK menemukan sejumlah dokumen penganggaran dari Kota Tasikmalaya dan daerah lainnya.

Dokumen tersebut diamankan KPK sebagai hasil serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi terkait kasus dugaan suap dengan Yaya sebagai tersangka utama.

• Polres Bandung Gagalkan Peredaran Narkoba di Lapas Jelekong

• Anthony Sinisuka Ginting Tersingkir dari Korea Open 2018