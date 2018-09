Promosi Produk Indonesia di Australia, Aplikasi 'Australia In Your Hand' Gunakan Augmented Reality

Peluncuran Australia In Your Hand, Sydney, Australia, Sabtu (22/9/2018)

TRIBUNJABAR.ID, SYDNEY - Revolusi Industri 4.0 merupakan transfomasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama.

Industri 4.0 sudah dijalankan oleh pengusaha dari Indonesia dengan menerapkan teknologi Augmented Reality di aplikasi 'Australia In Your Hand'.

Hal itu disampaikan Konjen RI di Sydney, Heru Subolo, pada acara Indonesia Business Council Networking, Sydney, Australia, Sabtu (22/9/2018).

IBC adalah perkumpulan pengusaha diaspora Indonesia di Sydney yang satu di antara visinya, meningkatkan potensi UKM Indonesia.

"Peluncuran Australia In Your Hand ini membuktikan bahwa kerjasama diaspora di Australia dan Pengusaha di Indonesia berjalan dengan baik, karna aplikasi ini diperuntukan bagi masyarakat dan pengunjung yang datang ke Australia. Sehingga produk Indonesia dapat dipromosikan tepat sasaran," ujar Heru Subolo.

Aplikasi Australia In Your Hand telah terkoneksi dengan 'Jabar In Your Hand' ( dikelola oleh Tribun Jabar) dan sudah menerapkan Industri 4.0 yaitu integrasi database dengan produk daerah dan database pembeli di Australia (Internet of Things).

Kemasan produk Indonesia yang di ekspor menggunakan Augmented Reality bertujuan memudahkan pembeli mengetahui informasi produk ( Artificial Inteligence )

Penerapan teknologi augmented reality di industry perdagangan sangat efektif dan tepat sasaran digunakan oleh pengusaha di Indonesia.

Pembeli dari manapun dapat melihat informasi semisal nutrisi, bahan pembuatan, dan proses pembuatan sebuah produk dengan memindai gambar kemasan produknya.