Link Live Streaming MNCTV Timnas U-16 Indonesia vs India - Tonton Via Ponsel

Timnas U-16 Indonesia vs India

TRIBUNJABAR.ID - Timnas U-16 Indonesia akan menghadapi India dalam gelaran Piala AFC U-16 2018 di Stadion Bukit Jalil, Malaysia, Kamis (27/9/2018).

Bentrok Timnas U-16 Indonesia vs India ini merupakan laga terakhir fase Grup C.

Timnas U-16 Indonesia hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke babak perempat final.

Kendati demikian, tim asuhan Fakhri Husaini ini tetap menargetkan kemenangan dan mengemas 3 poin.

Indonesia dan India berpeluang lolos ke babak berikutnya, pasalnya kedua kesebelasan sama-sama mengemas poin 4 di Grup C.

"Peluang kita sama. Namun, tentu kita ingin mengambil kemenangan dari laga ini," ujar Fakhri seusai latihan di Stadion Mini 3K Sport Complex, Selangor, Selasa (25/9), seperti dikutip dari laman resmi PSSI.

Waktu pertandingan Timnas U-16 Indonesia vs India berbarengan dengan laga Vietnam melawan Iran. Terdapat sejumlah skenario bagi Indonesia agar lolos di Piala AFC U-16 2018.

Apa saja?

Pertama, Timnas U-16 Indonesia lolos ke perempat final dan menjadi juara gurp bila menang atau ibang saat melawan India.

Kedua, bila kalah melawan India, Timnas U-16 Indonesia bisa jadi runner up Grup C. Asalkan, laga Iran vs Vietnam berakhir imbang.