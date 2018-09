Komunitas Motor BOI Akan Ramaikan Peringatan HUT Kota Bandung di Monumen Perjuangan

Jumpa pers acara Milangkala 2018 Kota Bandung dan 2nd Anniversarry BOI di Jalan Pahlawan No 89, Kota Bandung, Rabu (26/9/2018)

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita



TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Memperingati ulang tahun yang ke 2, Komunitas Benelli Owner Indonesia (BOI) chapter Bandung akan menggelar acara akbar yang berbarengan dengan HUT ke 208 Kota Bandung.

Bertajuk Milangkala 2018 Kota Bandung dan 2nd Anniversarry BOI, kegiatan ini akan dilaksanakan selama dua hari di Monumen Perjuangan, yaitu pada 28-29 September 2018.

Ketua umum BOI, Wisnu Cahyana mengatakan kegiatan serupa rutin dilakukan oleh komunitas yang telah berdiri sejak Agustus 2016 ini.

Di gelaran kali ini, akan ada beberapa kegiatan menarik mulai dari menanam pohon, mengenal bangunan bersejarah, hadirnya berbagai jenis kuliner, dan hiburan musik.

"Hal yang membedakan kegiatan ini dari event motor lainnya adalah adanya aksi go green dan open casting dari rumah produksi Nevsky Picture," ujar Wisnu saat jumpa pers di Jalan Pahlawan No 89, Kota Bandung, Rabu (26/9/2018).

Acara ini terselenggara oleh Nevsky Otter+ Event Organizer di bawah PT. Nevsky Prospekt Indonesia yang dipercaya oleh Benelli Owner Indonesia Bandung Chapter.

"Acara ini bertujuan juga untuk menjalin persaudaraan antarklub motor tanpa melihat bendera masing-masing, sesuai dengan tagline kegiatan ini yaitu Brother for Brother and No Limit," ujar Public Relation Nevsky, Otter.

Kegiatan yang melibatkan komunitas BOI ini diprediksi menarik karena motor jenis beneli ini belum familiar di Bandung.

Acara ini akan diramaikan oleh beberapa seniman seperti Time Bomb, Black Juice, De’roxxx , Mat Setun, Barraya Music Band, Sir iyai, Masmob, dan ditutup oleh DJ.

Bagi yang memiliki hobi otomotif, Anda bisa mengikuti coaching clinic safety riding yang akan dipandu oleh Budi Dalton juga perwakilan dari Dikyasa Polrestabes Bandung. (*)