Demam Dimsum? Cobain Berbagai Menu Dimsum All You Can Eat di Harris Hotel

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita



TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Dimsum, makanan khas Negeri Tirai Bambu ini semakin banyak digemari.

Dimsum dikenal sebagai makanan dengan variasi yang cukup banyak dengan proses kematangan yang berbeda-beda.

Proses pembuatan dimsum, ada yang dikukus (steam) atau digoreng. Menu dimsum semakin dikenal luas, tak hanya di Cina namun juga sudah merambah ke berbagai belahan dunia termasuk Indonesia.

Di Kota Bandung, kehadiran dimsum sudah banyak ditemui terutama di pedagang kaki lima.

Kuliner yang punya kualitas rasa yang cukup enak, mengenyangkan, dan murah bisa ditemukan di banyak tempat.

Menu dimsum siomay di Harris Hotel, Kota Bandung, Senin (24/9/2018). (Tribun Jabar/Putri Puspita)

Dimsum, rasanya memang cukup membuat ketagihan. Oleh karena itu banyak pencinta kuliner dimsum yang lebih memilih menu all you can eat untuk menikmati menu ini.

Bila Anda ingin menikmati dinsum all you can eat, Anda bisa mencicipi menu terbaru di Harris Hotel, Jalan Peta No 241, Kota Bandung.

"Aneka jenis dimsum semisal siomay, bapao, kuotie, phoenix claw, bebek pecking, kolo mee, roasted chicken, chicken charsiu, dan bubur malam bisa dicicipi dengan harga Rp 108.000 nett/orang," ujar Ancha, Marcom Manager Harris Hotel, Senin (24/9/2018).

Tak hanya aneka dimsum, berbagai menu oriental lainnya mulai dari appetizer hingga dessert termasuk chinese tea bisa Anda coba di menu all you can eat ini.

Bagi Anda yang membawa anak-anak di bawah usia 10 tahun, Harris Hotel Bandung sudah menyiapkan harga special sebesar Rp 78.000- nett/orang.

Untuk reservasi, Anda dapat langsung menghubungi telepon ke nomor 022-6128600. (*)