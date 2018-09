Jefri Nichol Bilang Bosan Main Film Bareng Amanda Rawles

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Jefri Nichol dan Amanda Rawles sering dipertemukan dalam film yang sama. Tercatat lima film sudah mereka mainkan.

Sebut saja film "Dear Nathan"; film "A: Aku, Benci & Cinta"; film "Jailangkung"; film "Something In Between"; dan film "Hello Salma".

"Perasaan bosan pasti ada," ujar Nichol dikawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (21/9/2018).

Namun, yang membuat Nichol punya motivasi akting bareng Amanda karena karakter yang mereka mainkan berbeda di setiap filmnya.

"Kita ketemu sebagai karakter yang baru di cerita yang baru kan, ini perjalanan yang baru sih. Jadi pas syuting enggak merasa bosan karena kita sosok yang baru," lanjut Nichol.

Amanda juga merasakan hal serupa. Di satu sisi ia bosan akting bareng Nichol.

"Tapi malah senang karena aku usdah tahulah bagaimana caranya bisa nge-blend sama dia. Jadi ketika ditawarkan bareng, ya aku senang," kata Amanda.

Setiap film yang Nichol dan Amanda mainkan selalu berbeda peran sehingga keduanya harus kembali bertukar pikiran dan dimulai dari awal lagi.

Nichol berharap seandainya dipasangkan kembali dengan Amanda, ia bisa mendapatkan cerita yang menarik.