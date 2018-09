Persib Bandung Vs Persija Jakarta Tahun Lalu, Kim Derita Cedera Parah, Namun Ia Tak Punya Dendam

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemain Persib Bandung, Kim Jeffrey Kurniawan memililiki kenangan buruk kala bertemu Persija Jakarta.

Gelandang naturalisasi asal Jerman ini menderita cedera parah hingga harus berhenti main bola dalam jangka waktu lama, saat laga Persib Bandung Vs Persija Jakarta pada tahun lalu.

Ketika itu, Kim yang sedang mengejar bola dijegal secara brutal oleh striker Macan Kemayoran, Rudi Widodo.

Akibat terjangan itu, pemiliki nomor punggung 23 ini cedera patah tulang fibula yang membuatnya absen selama kurang lebih 9 bulan.

Pada laga menghadapi Persija, Minggu (20/9/2018) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), tak ada dendam yang hinggap dalam diri Kim.

"Enggak, balas dendam cukup tiga poin," ujar Kim selepas latihan di Stadion GBLA, Kamis (20/9/2018).

Ia menambahkan, motivasinya berlipat ganda karena kemenangan memiliki arti penting bagi bobotoh.

Sebagai musuh bebuyutan, menang atas Persija bisa sangat membahagiakan.

"Sama saja kita hadapi lawan manapun pastinya dengan tekad tinggi untuk menang cuma tentunya termotivasi pastinya berlipat ganda melawan Persija. Kita juga tahu bukan hanya kita tapi juga buat suporter kita buat bobotoh yang benar benar ingin lawan Persija," ucapnya.

"Jadi ingin juga ngasih hadiah buat bobotoh yang selalu setia mendukung dimana mana, tiga poin lawan Persija," katanya.

Di samping itu, cedera pada saat menghadapi Persija tak membuat dirinya trauma.

Kim mengatakan ia saat ini sedang on fire dan siap tampil all out jika dipercaya turun.