Hari Ini, Rupiah Berada di Level Rp 14.845 per Dolar AS

Ilustrasi rupiah dan dollar AS

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Kurs Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan Kamis (20/9/2018) bergerak menguat ke posisi Rp 14.845 per dolar AS.

Dengan posisi tersebut, depresiasi Rupiah sejak awal tahun ini menjadi 9,52 persen.

Kemarin, berdasarkan data Bloomberg, Rupiah ditutup menguat pada posisi Rp 14.875 per dolar AS. Hari ini, Bloomberg memperkirakan kurs Rupiah akan diperdagangkan pada kisaran Rp 14.820 hingga Rp 14.850 per dolarAS.

Analis Senior CSA Research Institue Reza Priyambada, memprediksi hari ini laju Rupiah akan bergerak pada level Rp 14.865 hingga Rp 14.875 per dolar AS.

“Pergerakan Rupiah masih terlihat rapuh meskipun pergerakan dolar AS kembali melemah seiring dengan sikap pelaku pasar yang mengesampingkan sentimen perang dagang dan imbas kenaikan mata uang Euro,” kata Reza.

Laju Rupiah, kata Reza, diharapkan dapat memanfaatkan pelemahan dolar AS untuk kembali menguat meski sentimen dari dalam negeri masih kurang kuat mengangkat Rupiah.