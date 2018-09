Prediksi Real Madrid Vs AS Roma di Liga Champions, Los Blancos Pertama Kali Tanpa Cristiano Ronaldo

TRIBUNJABAR.ID- Real Madrid Vs AS Roma, siapa yang diprediksi bakal menang?

Fase grup Liga Champions antara Real Madrid vs AS Roma digelar di Stadion Santiago Bernabeu pada Kamis (20/9/2018) pukul 02.00 WIB.

Pertandingan ini merupakan laga pertama Real Madrid tanpa Cristiano Ronaldo dan bersama pelatih baru Julen Lopetegui di ajang resmi Liga Champions.

Catatan pertemuan Real Madrid Vs AS Roma di panggung UEFA adalah 6 kemenangan, sekali seri, dan menelan 3 kekalahan.

Di Liga Champions musim 2015-2016, Real Madrid menekuk AS Roma dengan skor 2-0 dalam laga home and away.

Bagaimana peluang AS Roma kali ini? Tiga presenter olahraga memberikan prediksinya kepada BolaSport.com.

"Walau ditinggal Zinedine Zidane dan Cristiano Ronaldo, Real Madrid tetaplah Real Madrid. Mungkin mempertahankan takhta juara sulit tetapi setidaknya Real Madrid tetap galak di laga pembuka," kata Stewart Henry.

Skor 3-1 untuk Real Madrid dipilih Stewart Henry dan Tio Nugroho.

"Real Madrid masih terlalu kuat buat AS Roma namun gawang Madrid bisa jebol," ucap Tio Nugroho.

Kemenangan untuk Real Madrid juga dipilih Tris Irawan tapi presenter sport senior ini memilih skor yang lebih kecil, yakni 2-1.

Persamaan prediksi ketiga presenter sport ini adalah gawang Real Madrid akan kebobolan. Benarkah demikian?