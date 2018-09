Ini Jadwal China Open 2018, Jonatan Christie dan The Minions Main Hari Ini

TRIBUNJABAR.ID - Sejumlah atlet bulutangkis Indonesia akan bertanding di China Open 2018, hari ini, Rabu (19/9/2018). Termasuk Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon serta Jonatan Christie akan bertanding hari ini.

Berikut adalah jadwal tanding atlet Indonesia di 32 besar China Open 2018.

Ganda Putra

Ricky Karandasuwardi/Angga Pratama vs Takuto Inoue/Yuki Kaneko (Jepang), pukul 11.45 WIB.

Marcus Gideon/Kevin Sanjaya vs Wahyu N. Arya Pangkaryanira/Ade Yusuf Santoso, pukul 12.30 WIB.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Liu Cheng/Zhang Nan (Tiongkok), pukul 14.00 WIB.

Berry Anggriawan/Hardianto vs Mads Conrad-Petersen/Mad Pieler Kolding (Denmark), pukul 16.15 WIB.

Ganda Putri

Anggia Shitta Awanda/Ni Ketut Mahadewi Istarani vs Yuki Fukushima/Sayaka Hirota (Jepang), pukul 12.30 WIB.

Awal Mula Tiga Bocah Disekap Bersama Puluhan Binatang di Makassar, Cungkil Pintu Ruko https://t.co/GOD5PdCmkC via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) September 19, 2018

• Roro Fitria: Menyakitkan Terpisah 7 Bulan dari Belahan Jiwa

• China Open 2018, Saatnya Hendra Setiawan dan Mohammad Ahsan Balas Dendam

Ganda Campuran

Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailand), pukul 14.45 WIB.

Ricky Karandasuwardi/Debby Susanto vs Goh Soon Huat/Shevon Jemmie Lai (Malaysia), pukul 17.45 WIB

Tunggal Putra

Tommy Sugiarto vs Shi Yuqi (Tiongkok), pukul 12.30 WIB.

Jonatan Christie vs Kanta Tsuneyama (Jepang), pukul 17.00 WIB.

Tunggal Putri

Gregoria Mariska Tunjung vs Chen Xiaoxin (Tiongkok), pukul 14.45 WIB.

Dari beberapa pertandingan tersebut, dua di antara akan disiarkan secara langsung di MNC TV.

Dua laga yang disiarkan adalah Tommy Sugiarto vs Shi Yuqi (Tiongkok), pukul 12.30 WIB, dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Liu Cheng/Zhang Nan (Tiongkok), pukul 14.00 WIB.

• Persija Jakarta Punya Senjata Baru untuk Hadapi Persib Bandung

• Laga Persib Bandung Vs Persija Jakarta, Ardi Idrus : Saya Ini Petarung, Siap Lawan Siapa Pun