Politeknik Pos Indonesia Jalin Kerja Sama dengan Politeknik Nilai Negeri Sembilan Malaysia

Politeknik Pos Indonesia melakukan kerjasama dengan Politeknik Nilai Negeri Sembilan Malaysia tentang Exchanging students and lecturers serta Research and Publication Collaboration yang dilaksanakan di Gedung Pendidikan Politeknik Pos Indonesia, Senin (17/9/2018).

TRIBUNJABAR.ID - Politeknik Pos Indonesia melakukan kerjasama dengan Politeknik Nilai Negeri Sembilan Malaysia tentang Exchanging students and lecturers serta Research and Publication Collaboration yang dilaksanakan di Gedung Pendidikan Politeknik Pos Indonesia, Senin (17/9/2018).

Penandatanganan Kerjasama yang dilakukan antar dua Politeknik untuk studi lanjut mahasiswa Politeknik Nilai Negeri Sembilan Malaysia dengan Program Konsentrasi Diploma in Logistics and Supply Chain Management ke jenjang Sarjana Terapan (Diploma IV) Logistik Bisnis serta kerjasama Sertifikasi Internasional Dangerous Goods dan CILT (The Chartered Institute of Logistics and Transport)

"Seiring dengan upaya Poltekpos untuk meningkatkan kualitas dan reputasi di tataran regional, maka kerjasama dengan perguruan tinggi asing adalah suatu keniscayaan yang harus dilakukan. Kerjasama dengan Politeknik Nilai Negeri Sembilan Malaysia dalam bidang pendidikan, joint research dan publikasi internasional akan memberikan mutual benefits yaitu luaran pendidikan seperti karya penelitian maupun lulusan diakui kapasitasnya oleh internasional. Kerjasama ini juga dinilai strategis, karena kedua Politeknik fokus pada pengembangan Logistics, Supply Chain and E-Commerce yang merupakan keunikan kedua Politeknik sehingga dapat sharing & collaboration knowledge untuk meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa dalam rangka menghadapi revolusi industri 4.0” Ujar Dr. Ir. Agus Purnomo, MT selaku Direktur Politeknik Pos Indonesia.

Selain penandatanganan kerjasama dilakukan juga Seminar on the Indonesia transportation and logistics sector pembicara Dr. Ir. Agus Purnomo, MT Selaku Direktur Politeknik Pos Indonesia dan Lt.Kol Bersekutu (PA) Haji Nazri Bin Idris, BPC, CMILT selaku Direktur Politeknik Nilai Negeri Sembilan Malaysia, kegiatan seminar tersebut diikuti oleh 40 mahasiswa dari Politeknik Nilai Negeri Malaysia dan Dosen dari masing-masing Politeknik