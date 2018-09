Dua Jadwal Siaran Langsung Liga Champions Malam Ini, Barcelona Vs PSV dan Liverpool Vs PSG

TRIBUNJABAR.ID - Jadwal siaran langsung Liga Champions malam ini menayangkan dua laga sekaligus, yaitu partai Barcelona vs PSV Eindhoven dan Liverpool vs Paris Saint-Germain (PSG).

Barcelona vs PSV Eindhoven akan menjadi laga pembuka matchday pertama Liga Champions musim ini.

Kedua tim akan memulai sepak mula pada Selasa (18/9/2018) pukul 23.55 WIB.

Pada jam yang sama, akan ada pertandingan akbar antara Inter Milan vs Tottenham Hotspur.

Selang dua jam, Liverpool juga akan melakoni partai akbar melawan Paris Saint-Germain.

Laga Liverpool Vs PSG akan menggelar sepak mula pada Rabu (19/9/2018) pukul 02.00 WIB.

Berikut jadwal siaran langsung Liga Champions malam ini:

Selasa, 18 September 2018

Barcelona vs PSV Eindhoven (RCTI pukul 23.55 WIB)

Inter Milan vs Tottenham Hotspur (pukul 23.55 WIB, tidak disiarkan)

Rabu, 19 September 2018

Liverpool vs PSG (RCTI pukul 02.00 WIB)

AS Monaco vs Atletico Madrid (pukul 02.00 WIB, tidak disiarkan)

Red Star Belgrade vs Napoli (pukul 02.00 WIB, tidak disiarkan)

Galatasaray vs Lokomotiv Moskva (pukul 02.00 WIB, tidak disiarkan)

Club Brugge vs Borussia Dortmund (pukul 02.00 WIB, tidak disiarkan)

Schalke 04 vs FC Porto (pukul 02.00 WIB, tidak disiarkan)