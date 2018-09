Pemerintah Indonesia Tawarkan 79 Proyek BUMN di Rapat Tahunan IMF-World Bank

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Pemerintah Indonesia akan menawarkan 79 proyek dari 21 BUMN di rapat tahunan IMF-World Bank yang akan berlangsung di Bali.

Pemerintah akan menawarkan kesempatan investasi sebesar US$ 42,2 miliar dari total investasi proyek yang sebesar US$ US$ 86,1 miliar.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, investasi tersebut akan dihimpun dalam sebuah buku yang akan dirilis oleh Kementerian BUMN pada awal Oktober mendatang.

Nantinya proyek itu akan ditawarkan pada investment forum dalam serangkaian agenda rapat tahunan IMF-WB.

“Jadi ini kami akan sampaikan juga saat kami bagikan bukunya di seminar investasi itu. Nanti juga ada panel diskusi di bidang tol dan energi,” ujar Luhut di Gedung Kementerian Keuangan (Kemkeu), Senin (17/9).

Staf Khusus Kementerian BUMN Sahala Lumban Gaol melanjutkan, beberapa BUMN terlibat dalam proyek yang bakal ditawarkan itu, seperti di antaranya Waskita Karya, PLN Persero, Jasa Marga, dan Angkasa Pura II.

“Jadi, mereka akan one to one meeting. Waskita itu ke proyek tol, PLN untuk listrik, dan lain-lain. Spesifiknya nanti di yang akan datang,” ucapnya.

Luhut mengatakan, pemerintah tidak memilih-milih investor dari negara mana yang akan digandeng. Yang jelas, ada empat kriteria yang harus dipenuhi.

“Harus ramah lingkungan, harus hulu ke hilir, pekerjakan masyarakat lokal, dan mentransfer teknologi. Kalau itu mereka comply, kami mau,” jelas Luhut.