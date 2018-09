Para Desainer Muda Wajib Lirik Ajang yang Digelar Wardah Ini, Event-nya hingga 26 Oktober 2018

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Kemal Setia Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Untuk ketigakalinya, Wardah menggelar Wardah Inspiring Young Designer Competition (WIYDC) tahun ini.

WIYDC merupakan ajang yang bertujuan memberikan ruang dan kesempatan kepada mahasiswa sekolah fesyen dan desainer muda Indonesia untuk menciptakan dan menampilkan karya fesyen mereka yang akan ditampilkan pada WIYDC 2018.

"Acara itu berlangsung dari 1 September hingga 26 Oktober 2018 dan finalis akan berkesempatan untuk tampil di panggung Jakarta Fashion Week 2019," kata Elsa di Bandung, Senin (17/9/2018).

Menurut Elsa, WIYDC merupakan program berkelanjutan ajang pencarian dan kompetisi fesyen yang diperuntukkan bagi desainer muda Indonesia.

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi bakat-bakat desainer muda dalam mengembangkan ide-ide yang kreatif dan inspiratif.

Tidak hanya berkompetisi, pada program ini Wardah juga bekerja sama dengan fesyen desainer yang juga sekaligus juri WIYDC 2018 untuk memberikan edukasi dan pendampingan selama program berjalan.

"Sejak diselenggarakan pertama kali pada tahun 2016, program ini merupakan inkubator dan fasilitator bagi desainer muda untuk peningkatan kemampuan, keterampilan, penciptaan sebuah karya, dan termasuk dalam memberikan pemahaman bisnis sehingga mereka siap untuk menjadi seorang fashionpreneur," ujarnya.

Tahun ini WIYDC 2018 akan mengankat tema “The Unstoppable You” yang terinspirasi dari lini produk premium terbaru Wardah yaitu Instaperfect: All Day Perfection For Your Unstoppable Move.

Sebelumnya, desainer fesyen kondang, Barli Asmara, menyebutkan bahwa Kota Bandung masih dilirik sebagai salah satu kota di Indonesia yang memiliki desainer berkelas.

"Bandung masih menjadi pusat desain di Indonesia," kata Barli di sela sosialisasi Wardah Inspiring Young Designer Competition (WIYDC) di Telkom University belum lama ini.

Barli mengatakan bahwa profesi disainer masih menjadi industri yang menjanjikan di Kota Bandung. Keterkaitan erat sebagai pusat fesyen di Indonesia membuat disain dari kota Bandung selalu dilirik di pasar fesyen.

Hal itu pula yang membuatnya optimistis bahwa penyelenggaraan WIYDC di Bandung akan berjalan sesuai harapan.

"Saya melihat bahwa industri fesyen dan disainer yang terkait erat ini masih memiliki prospek menjanjikan di Kota Bandung," katanya. (*)