Link Live Streaming Indosiar Borneo FC vs Persib Bandung, Nanti Malam

Persib Bandung vs Borneo FC.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Live streaming Indosiar Persib Bandung vs Borneo FC akan disiarkan pada Senin (17/9/2018).

Live streaming Persib Bandung vs Borneo FC ini akan berlangsung pukul 18.30 WIB.

Laga ke-22 Persib Bandung ini digelar di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Siarang live streaming ini menjadi alternatif pilihan Anda yang sedang tidak berada di depan layar kaca. Anda bisa menntonnya menggunakan ponsel.

Dalam laga ini, Pelatih Persib Bandung Mario Gomez menargetkan kemenangan.

Pemain Persib Bandung Bojan Malisic (kanan) meluapkan ekspresinya setelah mencetak gol ke gawang Arema FC saat pertandingan Liga 1 Gojek 2018 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kamis (13/9). Persib Bandung menang telak dengan skor (2-0) (Tribun Jabar/Deni Denaswara)

Bukan hal mustahil, sebab Persib Bandung memiliki modal kemenangan setelah melakoni laga melawan Arema FC. Persib menang 2-0.

Selain pertandingan Persib Bandung vs Borneo FC, di hari Senin (17/9/2018), juga akan berlangsung pertandingan dua partai lain, Arema Fc Vs Madura United, di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, pukul 15.30 WIB, dan laga Mitra Kukar Vs Persipura Jayapura, di Stadion Aji Imbut, Tenggarong.

Laga Arema Fc Vs Madura United disiarkan langsung televisi Indosiar, dan laga Mitra Kukar Fc Vs Persipura Jayapura, disiarkan live streaming.

