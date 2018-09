Jefri Nichol dan Amanda Rawles Meriahkan Car Free Day Dago, Ternyata Untuk Ini

Kemeriahan Meet and Greet pemain film Something In Between

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Car Free Day Dago, Minggu (16/9/2018), tampak berbeda dan semakin meriah saat film 'Something In Between' hadir di tengah pengunjung.

Hadirnya Jefri Nichol, Amanda Rawles, dan Naufal Samudra membuat beberapa pengunjung Car Free Day Dago histeris dan langsung berlari ke arah depan panggung.

Teriakan pengunjung yang tak henti memanggil nama Jefri Nichol terdengar begitu heboh.

Kehadiran Jefri Nichol, Amanda Rawleas, dan Naufal Samudra, adalah dalam rangka mempromosikan film Something In Between yang akan tayang pada 27 September 2018 di bioskop.

Nichol, Amanda, dan Naufal, tampak bergaya sporty casual mengenakan kaos warna putih. Begitu naik ke atas panggung, Nichol langsung menyapa para penggemarnya yang disambut dengan teriakan histeris.

"Senang banget kalau ke Bandung, selalu ramai. Kemarin kami juga habis main ke Transmart," ujar Nichol.

Di acara meet and greet ini, pemain film Something In Between memperkenalkan karakter masing-masing.

Jefri Nichol berperan sebagai Gema, Amanda Rawles sebagai Maya, dan Naufal Samudra sebagai Raka.

