Jefri Nichol dan Amanda Rawles 'Balikan' Menjadi Pasangan di Film Something In Between

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Jefri Nichol dan Amanda Rawles kembali dipertemukan sebagai pasangan di film Something In Between yang akan segera rilis pada 27 September 2018.

Di film Something In Between, Jefri Nichol dan Amanda Rawles menjadi siswa SMA di tahun 2000, yang saat itu belum muncul teknologi yang canggih seperti saat ini.

Film bergenre drama romantis ini, menghabiskan waktu syuting selama dua minggu. Syutingnya dilakukan di wilayah Jabodetabek.

Pada meet and greet di Car Free Day Dago, Bandung, Nichol, Amanda, dan Naufal tampak hadir bergaya sporty.

Nichol mengatakan, di film ini Ia justru merasa tertantang harus kembali berpasangan dengan Amanda.

"Ini udah film kelima bareng sama Amanda. Kami enggak mau film ini kesannya sama dengan film-film sebelumnya, makanya kami banyak mengobrol, gimana ya caranya bawain karakter yang beda," ujar Nichol di Palais Dago, Jalan Dago No 90, Minggu (16/9/2018).

Hal ini juga dirasakan oleh Amanda yang berperan sebagai Maya. Ia mengatakan walaupun sudah sering beradu akting dengan Nichol, justru menjadi kesulitan bagi dirinya.

"Karena udah sering banget main bareng, kami harus tahu sekarang kita lagi mainin karakter yang mana sih," ujarnya sambil tertawa.

Para pemain film Something In Between ini mengatakan di akan ada kejutan spesial yang akan membuat penonton akan baper dibuatnya.

