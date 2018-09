Awalnya Bercanda, Amanda Rawles Jatuh dari Motor Saat Syuting ''Something In Between''

Pemeran Maya di film Something In Between, Amanda Rawles, saat di Palais Dago, Jalan Dago No 90, Minggu (16/9/2018).

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Amanda Rawles tak ingin film 'Something In Between' menjadi film yang dianggap biasa karena pemerannya adalah ia dan Jefri Nichol.

Artis muda kelahiran Jakarta, 25 Agustus 2000 ini ingin menampilkan sesuatu yang berbeda ketika mendapatkan peran bersama Jefri Nichol.

"Aku pengennya walaupun kita lagi yang main tapi orang-orang tetap enjoy dan ketagihan. Nggak ngerasa yah mereka berdua lagi," ucapnya di Palais Dago, Jalan Dago No 90, Minggu (16/9/2018).

Amanda menegaskan film ini selain konsepnya yang kuat, cerita cintanya juga bukanlah cinta monyet tapi fiksinya juga lebih menarik.

Di film ini Amanda berperan sebagai Maya, seorang murid yang pintar dan berhasil membuat seorang pria culun bernama Gema jadi rajin belajar dan menggapai mimpi bersama menempuh pendidikan ke London.

"Film ini berlatar cerita SMA di tahun 2000 jadi gayanya beda sama sekarang, makanya aku pakai poni dan pakaiannya lebih rapih," ujar Amanda.

Di film ini juga Amanda Rawles akan diperebutkan dengan dua pria tampan yaitu Gema dan Raka.

Adegan yang tak terlupakan dari film "Something In Between" saat syuting bagi Amanda adalah ketika jatuh dari motor.

"Waktu adegan naik motor sama Nichol, aku bercanda gitu sama dia, eh malah beneran jatuh gara-gara Nichol," ujar Amanda sambil tertawa.

"Film Something In Between" tayang di bioskop pada 27 September 2018. (*)