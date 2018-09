5 Berita Persib Badung Paling Populer, Sabtu (15/9): Jadwal Lawan Borneo FC - Febri Tak Disertakan

TRIBUNJABAR.ID - Persib Bandung akan menghadapi Borneo FC, Senin (17/9/2018), di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur dalam lanjutan Liga 1 Indonesia.

Pelatih Persib Bandung Mario Gomez merasa percaya diri jelang pertandingan ini. Apalagi di laga sebelumnya kontra Arema FC, Persib Bandung sukses memetik kemenangan.

Bertandang ke Kalimantan, Mario Gomez tidak mengikutsertakan Febri Hariyadi.

Berikut daftar 5 Persib Bandung'>berita Persib Bandung paling populer hari kemarin, Sabtu (15/9).

1. Jadwal

Jadwal Persib Bandung pada pekan ke-22 Liga 1 putaran kedua, akan menghadapi Borneo Fc.

Jadwal Persib Bandung vs Borneo Fc berlangsung pada Senin (17/9/2018), di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Pertandingan Persib Bandung vs Borneo Fc ini disiarkan langsung di Indosiar (live Indosiar), pada pukul 18.30 WIB.

Selain pertandingan Persib Bandung vs Borneo FC, di hari Senin (17/9/2018), juga akan berlangsung pertandingan dua partai lain, Arema Fc Vs Madura United, di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, pukul 15.30 WIB, dan laga Mitra Kukar Vs Persipura Jayapura, di Stadion Aji Imbut, Tenggarong.

2. Febri Hariyadi Tak Disertakan Gomez ke Kandang Borneo FC