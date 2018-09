Yuk Isi Libur Akhir Pekan di Puspa Iptek Sundial, Wisata Edukasi Science yang Cocok Bagi Pelajar

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, PADALARANG - Di kawasan Bandung Barat, ada satu tempat liburan yang khusus menyuguhkan wisata edukasi bagi pelajar lho!

Tempat liburan itu adalah wisata Puspa Iptek Sundial di Jalan Raya Padalarang No 427, Kertajaya, Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.

Puspa Iptek Sundial ini merupakan Sience Center terbesar di Jawa Barat yang menyuguhkan aneka alat peraga science, khususnya ilmu Taksonomi, Biologi, Fisika dan Geografi.

Menempati area yang cukup luas, Puspa Iptek Sundial menempati bangunan yang didesain khusus berbentuk jam matahari horisontal dan jam matahari vertikal.

Pada bagian dalamnya terdiri dari dua lantai yang menampilkan beragam wahana dan alat peraga yang menarik.

Susilo Yuwono, selaku Education Program Staff Puspa Iptek Sundial, mengatakan, di dalam Puspa Iptek Sundial terdapat 120 lebih alat peraga yang dapat dicoba dan digunakan oleh para pengunjung.

"Setiap pengunjung yang datang ke Puspa Iptek Sundial, akan mendapatkan berbagai macam pengetahuan tentang alam, dan ilmu pengetahuan, lengkap dengan alat peraga yang disediakan," kata Susilo kepada Tribun Jabar, saat ditemui di ruangan staff Puspa Iptek Sundial, Sabtu (15/9/2018).

Suasana di dalam Puspa Iptek Sundial yang dirasakan cukup luas dengan dua lantai. (Tribunjabar/Fasko Dehotman)

Adapun alat peraga yang tersedia di sini, terdiri dari Kursi Berpaku, Try Science Around The World, Baskom Air Mancur, Pusingan Hulahoop, Mesin Uap, Bola Dunia, Giroskop Sepeda, Penggabung Wajah, Meja Cahaya, Kaleidoskop, Magnet Listrik, Baterai Tangan, Konversi Energi, Senapan Ion, Lonceng Elektron, Lengkungan Kokoh, Parabola Suara, Sepeda Gantung, Sumur Gravistasi, dan masih banyak lagi.