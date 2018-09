Seniman Lokal Bandung Dilibatkan dalam Mendesain Hotel de Braga, Nih Hotelnya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Fatimah

TRIBUNJABAR. CO. ID, BANDUNG - Sejalan dengan arah pengembangan bisnis forward PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE), yakni pengembangan bisnis konsesi, WEGE kini telah mengembangkan hotel de Braga by ARTOTEL di Jalan Braga No 10 Kota Bandung, Jawa Barat dengan pola kerjasama BOT (Build, Operate, Transfer) selama 25 tahun.

Hotel butik pertama di Bandung yang berlokasi strategis di jantung kota Bandung ini merupakan kerjasama sinergi BUMN dalam pengembangan Iahan milik PT Sarinah seluas 1.763 m2 “Konsesi ini nantinya akan memberikan tambahan revenue WEGE di tahun 2019,” kata Bobby Iman Setya, Corporate Secretary PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk di Bandung, Sabtu (15/9/2018).

de Braga yang menempati gedung pertokoan Sarinah di Bandung ini telah dibangun sejak 2016 dengan tetap mempertahankan ciri arsitektur lamanya pada bagian fagade-nya. Untuk mengoperasikan hotel ini, sebagai pemilik de Braga, WEGE menggandeng ARTOTEL Group selaku manajemen operator hotel yang terkemuka dan berpengalaman.

ARTOTEL Group dapat memberikan pelayanan terintegrasi antara lain Hotel, Food & Beverages, Event Management & curated merchandise. Dengan konsep pelayanan dan fasilitas setara dengan hotel bintang 4, Hotel 14 lantai ini terdiri dari 112 kamar dengan tipe Studio 25, Studio 35, dan de Braga Suite. Setiap kamar dilengkapi dengan fasilitas televisi LED 42 inch, koneksi internet Wi-Fi, mini bar, safe deposit box, dan mesin kopi Dolce Gusto. Hotel ini juga dilengkapi dengan restoran 24 jam, Kunst Bistro.

Ada juga Terrace Café yang ter|etak di bagian depan hotel, dan 6 ruang pertemuan yang disebut MEETSPACE, kolam renang. Keunikan lain dari hotel ini adalah terdapat galeri pameran seni, ARTSPACE, yang menjadi fasilitas khas dari properti yang dikelola oleh ARTOTEL Group.

"Kami yakin Hotel de Braga by ARTOTEL siap memberikan pengalaman menginap yang berkesan di Bandung dan berkontribusi pada kemajuan ekonomi kreatif Kota Bandung, sejalan dengan misi ARTOTEL Group sebagai Brand Gaya Hidup (lifestyle Brand) di industri perhotelan serta mendukung karya seni dan kreatifntas para seniman muda lokal, " kata GM de Braga, Anton Susanto.

Ia mengatakan, dalam mendesain hotel ini, melibatkan tujuh seniman lokal Bandung yakni, Erwin Windu Pranata, Agung, Radhinal Indra, Elfandiary, Riandy Karuniawan, Addy Debil, dan Argya Dhyaksa. Karya-karya seni mereka bisa dinikmati mulai dari loby hotel hingga setiap kamar.