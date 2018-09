Penampilan Silver Beat Dapat Banyak Pujian, Mantan Menteri dan Beatlemania Pun Turut Bernyanyi

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Silver Beat, sebuah group band asal Bandung bergenre the Beatles, tampil di acara Malam Kenangan Bersama Asman Abnur mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) dan Keluarga Besar Kedeputian Reformasi Birokrasi Kunwas di Lagoon Garden Ballroom Hotel Sultan Jakarta, Jumat (7/9/2018).

Lagu-lagu yang dinyanyikan mengusung lagu lagu dari The Beatles, sebuah group band top asal Liverpool Inggris.

Silver Beat yang digawangi empat orang ini, tampil memukau sehingga membawa penonton spontan ikut bernyanyi dan bergoyang, seiring lagu lagu yang Silver Beat bawakan.

"Alhamdulilah kami bersyukur ternyata musik kami dapat diterima oleh kalangan pecinta musik The Beatles di lingkungan Kemenpan RB, pada umumnya mereka sangat apresiatif dan mayoritas hafal akan lagu-lagu dari The Beatles," kata Avip, seorang personel dari Silver Beat kepada Tribun Jabar, Sabtu (15/9/2018).

Persembahan lagu Twist and Shout, Mr Post Man, No Where Man, Day Triper, Eight Days a Week dan lain-lain, memperjelas perbedaan Silver Beat dengan band yang bergenre The Beatles lainnya, malam itu, yang terletak pada harmonisasi vokal yang apik dan padu.

Harmoni dan padu merupakan ciri spesifik dari pada lagu lagu The Beatles yang sempat menjadi fenomenal pada zamannya dan masih tetap abadi digandrungi hingga sekarang oleh para Beatlemania.

Pada malam itu Silver Beat tampil dengan formasi yang awet dan tetap tidak mengalami bongkar pasang, yakni Avip pada Vocal dan Gitar, Satria pada vocal dan Bass, Doni pada Vocal dan Gitar serta Ikok aiditional player penggebuk Drum.

Menutup kemeriahan acara live musik di Kemenpan RB, Silver Bear membawakan lagu medley Love Me Do, Please please me, From me to you, She love you, dan I wanna hold your hand, yang diramu begitu halus dan tidak kentara layaknya seperti bukan sebuah lagu medley.

"Mereka bermain apik dan menghentak memang," begitu kata Yusuf Ateh seorang Beatlemania yang juga salah seorang pejabat di lingkungan Kemenpan RB yang sempat menyaksikan penampilan Silver Beat Band. (*)