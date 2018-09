Jadwal Tayang Persib Bandung Vs Borneo FC di Indosiar, Pembuktian Maung di Tanah Kalimantan

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Persib Bandung'>Jadwal Persib Bandung pada pekan ke-22 Liga 1 putaran kedua, akan menghadapi Borneo Fc.

Jadwal Persib Bandung vs Borneo Fc berlangsung pada Senin (17/9/2018), di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Pertandingan Persib Bandung vs Borneo Fc ini disiarkan langsung di Indosiar (live Indosiar), pada pukul 18.30 WIB.

Selain pertandingan Persib Bandung vs Borneo FC, di hari Senin (17/9/2018), juga akan berlangsung pertandingan dua partai lain, Arema Fc Vs Madura United, di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, pukul 15.30 WIB, dan laga Mitra Kukar Vs Persipura Jayapura, di Stadion Aji Imbut, Tenggarong.

Laga Arema Fc Vs Madura United disiarkan langsung televisi Indosiar, dan laga Mitra Kukar Fc Vs Persipura Jayapura, disiarkan live streaming.

Persib di Puncak Klasemen

Persib Bandung kembali berada di puncak klasemen Liga 1 dengan 38 poin, setelah menekuk lawannya, Arema FC, pada laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (13/9/2018).

Posisi Persib Bandung di klasemen liga 1 sempat dibayang-bayngi Bali United yang memiliki nilai sama, 35.

Klasemen liga 1 kini berubah. Setelah Persib Bandung di posisi puncak, diikuti Madura United dengan 36 poin.

Klasemen Sementara Liga 1

1. Persib Bandung 21 11 5 5 33-19 38

2. Madura United 21 10 6 5 31-26 36

3. Bhayangkara FC 21 10 5 6 29-26 35

4. Bali United 21 10 5 6 30-23 35

5. Barito Putera 21 9 6 6 35-33 33

6. Persija Jakarta 21 9 6 6 30-22 33

7. PSM Makassar 21 8 8 5 29-27 32

8. Persipura Jayapura 21 8 6 7 32-25 30

9. Borneo FC 21 8 5 8 30-29 29

10. Persela Lamongan 21 7 7 7 33-31 28

11. Mitra Kukar 21 8 2 11 30-35 26

12. Sriwijaya FC 21 7 5 9 30-31 26

13. Persebaya Surabaya 21 6 7 8 31-32 25

14. Arema FC 21 6 7 8 30-29 25

15. PS Tira 21 7 3 11 29-44 24

16. Perseru Serui 21 6 5 10 15-22 23

17. PSIS Sermarang 21 6 5 10 21-29 23

18. PSMS Medan 21 6 1 14 24-39 19