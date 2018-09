Jadwal Siaran Pertandingan Persib Bandung Vs Borneo FC, Modal Kemenangan Setelah Kalahkan Arema

Persib Bandung vs Borneo FC.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Jadwal Persib Bandung di Liga 1 putaran kedua, akan menghadapi Borneo Fc.

Jadwal Persib Bandung vs Borneo Fc berlangsung pada Senin (17/9/2018), di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Pertandingan Persib Bandung vs Borneo Fc ini disiarkan langsung di Indosiar (live Indosiar), pada pukul 18.30 WIB.

Selain pertandingan Persib Bandung vs Borneo FC, di hari Senin (17/9/2018), juga akan berlangsung pertandingan dua partai lain, Arema Fc Vs Madura United, di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, pukul 15.30 WIB, dan laga Mitra Kukar Vs Persipura Jayapura, di Stadion Aji Imbut, Tenggarong.

Laga Arema Fc Vs Madura United disiarkan langsung televisi Indosiar, dan laga Mitra Kukar Fc Vs Persipura Jayapura, disiarkan live streaming.

Persib di Pucak Klasemen

Persib Bandung kembali berada di puncak klasemen Liga 1 dengan 38 poin, setelah menekuk lawannya, Arema FC, pada laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (13/9/2018).

Posisi Persib Bandung di klasemen liga 1 sempat dibayang-bayngi Bali United yang memiliki nilai sama, 35.

Pemain Persib Bandung Bojan Malisic (kanan) meluapkan ekspresinya setelah mencetak gol ke gawang Arema FC saat pertandingan Liga 1 Gojek 2018 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kamis (13/9). Persib Bandung menang telak dengan skor (2-0) (Tribun Jabar/Deni Denaswara)

Klasemen liga 1 kini berubah. Setelah Persib Bandung di posisi puncak, diikuti Madura United dengan 36 poin.

Klasemen Sementara Liga 1

1. Persib Bandung 21 11 5 5 33-19 38

2. Madura United 21 10 6 5 31-26 36

3. Bhayangkara FC 21 10 5 6 29-26 35

4. Bali United 21 10 5 6 30-23 35

5. Barito Putera 21 9 6 6 35-33 33

6. Persija Jakarta 21 9 6 6 30-22 33

7. PSM Makassar 21 8 8 5 29-27 32

8. Persipura Jayapura 21 8 6 7 32-25 30

9. Borneo FC 21 8 5 8 30-29 29

10. Persela Lamongan 21 7 7 7 33-31 28

11. Mitra Kukar 21 8 2 11 30-35 26

12. Sriwijaya FC 21 7 5 9 30-31 26

13. Persebaya Surabaya 21 6 7 8 31-32 25

14. Arema FC 21 6 7 8 30-29 25

15. PS Tira 21 7 3 11 29-44 24

16. Perseru Serui 21 6 5 10 15-22 23

17. PSIS Sermarang 21 6 5 10 21-29 23

18. PSMS Medan 21 6 1 14 24-39 19

Daftar Pencetak Gol

14 gol: Fernando Rodriguez (Mitra Kukar)

13 gol: Ezechiel N'Douassel (Persib Bandung)

11 gol: Dariv Silva (Persebaya Surabaya), Aleksandar Rakic (PS Tira)

10 gol: Stefano Lilipaly (Bali United), Samsul Arif (Barito Putera)

9 Gol: Loris Arnaud (Persela Lamongan)

8 Gol: Jonathan Bauman (Persib Bandung), Douglas Packer (Barito Putera), Marko Simic (Persija Jakarta)

Jadwal Pertandingan

Minggu (16/9)

Perseru-PSMS

Persela-Bhayangkara

Sriwijaya-Persebaya

Senin (17/9)

Arema-Madura United

Borneo-Persib

Mitra Kukar-Persipura

Selasa (18/9)

Barito Putera-Bali United

Persija-PSIS

Rabu (19/9)

PS Tira-PSM