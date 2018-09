Jadwal Liga Champions 2018, Bentrok Kepagian 8 Tim Raksasa di Match Day 1

TRIBUNJABAR.ID - Empat pertandingan akan tersaji pada matchday satu Liga Champions 2018-2019 yang bisa disaksikan melalui saluran televisi lokal.

Laga pertama yang disiarkan oleh televisi lokal adalah Barcelona vs PSV Eindhoven pada Selasa (18/9/2018) pukul 23.55 WIB.

Di hari yang sama, ada partai besar yang mempertemukan Inter Milan vs Tottenham Hotspur.

Finalis Liga Champions musim lalu, Liverpool, juga akan melalui partai besar.

Liverpool akan berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada Rabu (19/9/2018) pukul 02.00 WIB.

Sementara juara Liga Champions musim lalu, Real Madrid, akan menghadapi AS Roma pada Kamis (20/9/2018) pukul 02.00 WIB.

Berikut jadwal siaran langsung Liga Champions matchday 1:

Selasa, 18 September 2018

Barcelona vs PSV Eindhoven (RCTI pukul 23.55 WIB)

Inter Milan vs Tottenham Hotspur (pukul 23.55 WIB)

Rabu, 19 September 2018

Liverpool vs Paris Saint-Germain (RCTI pukul 02.00 WIB).

Club Bruges vs Borussia Dortmund (pukul 02.00 WIB)

AS Monaco vs Atletico Madrid (pukul 02.00 WIB)

Crvena Zvezda vs Napoli (pukul 02.00 WIB)

Galatasaray vs Lokomotiv Moskwa (pukul 02.00 WIB)

Schalke vs FC Porto (pukul 02.00 WIB)

Ajax Amsterdam vs AEK Athens (RCTI pukul 23.55 WIB)

Shakhtar Donetsk vs Hoffenheim (pukul 02.00 WIB)

Kamis, 20 September 2018

Real Madrid vs AS Roma (RCTI pukul 02.00 WIB)

Benfica vs Bayern Muenchen (pukul 02.00 WIB)

Manchester City vs Olympique Lyon (pukul 02.00 WIB)

Viktoria Plzen vs CSKA Moskwa (pukul 02.00 WIB)

Young Boys vs Manchester United (pukul 02.00 WIB)

Valencia vs Juventus (pukul 02.00 WIB)