Gol! Bojan Malisic Tambah Keunggulan Persib Bandung dari Arema FC

Persib Bandung vs Arema FC

TRIBUNJABAR.ID - Bek Bojan Malisic menggandakan keunggulan Persib Bandung dari Arema FC di Stadion GBLA, Kota Bandung pada pekan ke-21 Liga 1 2018, Kamis (13/9/2018).

Gol ini merupakan gol perdana dari pria yang akrab disapa Mali itu.

Pemain asal Serbia itu menyambar bola hasil tandukkan Jonathan Bauman yang membentur tiang gawang pada menit ke-63. Kedudukan berubah menjadi 2-0.

Sebelumnya gol pertama Persib, dicetak oleh Atep pada menit ke-42. Atep yang masuk menggantikan Agung Mulyadi semenit sebelumnya, menyambar bola muntah hasil tepisan kiper Arema, Utam Rusdiana.

Berikut Susunan Pemain Kedua Tim :

Persib :

M Nathsir (GK), Ardi Idrus, Bojan Malisic, Victor Igbonefo, Dedi Kusnandar, Supardi Nasir (C), Ghozali Siregar, Oh In Kyun, Agung Mulyadi, Ezechiel N Douassel, Jonathan Bauman.

Cadangan : I Made Wirawan, Indra Mustafa, Tony Sucipto, Atep, Eka Ramdani, Hariono, Patrich Wanggai.

Pelatih : Mario Gomez

Arema FC

Utam Rusdiana (GK), Hamka Hamzah, Israel Wamiau, Alfin Tualasamony, Hendro Siswanto, Jepri Kurniawan, Makan Konate, Ricky Akbar, Ridwan Tawainela, Dedik Setiawan, Muhammad Rafdli.

Cadangan : Srdan Ostojic, Bagas Adi, Hanif Sjahbandi, Agil Munawar, Nur HArdianto, Dendi Santoso, Sunarto.

Pelatih : Milan Petrovic