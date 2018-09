Luis Milla Belum Tentu Mau Kembali Melatih Timnas Indonesia

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Timnas Indonesia melakoni laga uji coba melawan Timnas Mauritius tanpa didampingi oleh Luis Milla.

Bertanding di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Timnas Indonesia berhasil menumbangkan Mauritius dengan skor 1-0.

Gol semata wayang timnas Indonesia dicetak Evan Dimas Darmono pada menit ke-89.

Sayangnya laga tersebut tidak disaksikan oleh Luis Milla.

Sampai saat ini Luis Milla masih berada di negara asalnya, Spanyol, untuk menikmati liburan.

Pelatih berusia 51 tahun itu belum setuju untuk kembali melatih Timnas Indonesia meskipun PSSI ingin memperpanjang kontraknya hingga satu tahun ke depan.

Meski begitu, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) masih terus akan berkomunikasi dengan agen Luis Milla untuk meminta kepastian perihal keputusan mau atau tidak kembali membesut tim Merah Putih.

Netizen di media sosial Instagram pun turut berusaha membujuk agar Luis Milla kembali melatih Timnas Indonesia.

@meilyan_wijaya: "Please stay with timnas indonesian coach @luismillacoach"

@mchasanassyafian: "Back to Indonesia coach please"

@kadeklanang00: "Come back to Indonesia"

@fahmi301203: "Coach Indonesia can beat Mauritius coach immediately return to indonesia we miss you and also your leadership @luismillacoach"

@kkurnia68: "@luismillacoach When will you back to Indonesia?"