Bawaslu Temukan 30.112 Pemilih 'Siluman' di Cianjur

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR - Ketua Bawaslu Kabupaten Cianjur, Usep Agus mengatakan, berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan daftar pemilih tetap yang dilakukan Bawaslu Cianjur, yang dilakukan by name by address ditemukan data pemilih ganda di Cianjur sebanyak 30.112.

"Berdasarkan hal itu, Bawaslu Cianjur merekomendasi kepada KPU Cianjur untuk melakukan pencermatan, penelitian, dan perbaikan secara faktual dalam data pemilih DPT bermasalah yang telah ditetapkan sebelumnya," kata Usep, Rabu (12/9/2018) di Grand By Doel Hotel Cianjur.

Ia berharap dengan adanya perbaikan tersebut, proses untuk menciptakan DPT yang berkualitas bisa terlaksana sehingga membuat pemilu berkualitas.

"Jika DPT berkualitas keuntungan tersendiri bagi semua khususnya di Cianjur," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Cianjur Anggi Sofia Wardhani melakukan rapat koordinasi mendadak dengan Bawaslu dan Partai Politik di Cianjur.

"Ada empat masalah kegandaan yang harus dipecahkan bersama empat katagori tersebut seputar NIK, tempat tanggal lahir jenis kelamin, dan nama," kata Anggi.

Ia mengatakan empat katagori yang bermasalah tersebut harus dibersihkan. Menurutnya pertemuan tersebut ditunjukkan untuk merumuskan penyelesaian permasalahan dan membuay rekomendasi.(fam)