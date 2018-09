Peraih Perunggu Asian Games 2018 Masih Jadi Orang Terkaya di Indonesia, 4 Anak Muda Menyodok

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Globe Asia melansir daftar 150 orang kaya di Indonesia.

Robert Hartono dan Michael Hartono menjadi orang yang paling kaya di Indonesia.

Hartono bersaudara yang menguasai bisnis rokok dan saham di Bank Central Asia memiliki harta sekitar 21 Miliar Dolar AS.

Michael Bambang Hartono merupakan penyumbang medali perunggu di Asian Games 2018 dari cabang olah raga bridge.

Kemudian disusul Eka Tjipta dan Anthoni Salim, di peringkat kedua dan ketiga.

Namun yang menarik, dalam daftar 150 orang terkaya di Indonesia ini terdapat empat nama anak muda yang usianya belum genap 40 tahun.

Keempat anak muda ini "bermain" di dunia digital dengan brand yang sudah tak asing lagi.

Mereka masing-masing adalah William Tanuwijaya (36) tahun, pendiri Tokopedia dengan kekayaan 130 juta dolar AS, Fery Unardy (30 tahun) pendiri Traveloka dengan kekayaan 145 juta dolar AS, Achmad Zaki (31 tahun) dengan kekayaan 105 juta dolar AS, dan Nadiem Makarim, bos Gojek dengan kekayaan 100 juta dolar AS.

Berikut daftar 150 orang terkaya Indonesia