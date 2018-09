Donald Trump Geram Nike Pilih Colin Kaepernick Jadi Wajah Baru Produknya

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump memprotes Nike, perusahaan perlengkapan olahraga, karena telah memilih pemain American Football, Colin Kaepernick sebagai wajah baru dalam kampanye 30 tahun hari jadinya.

Kegeraman Trump dipicu oleh tindakan Colin pada 2017 silam, saat atlet NFL itu menolak untuk berdiri ketika lagu kebangsaan AS the star-spangled banner dikumandangkan.

Colin hanya berlutut untuk menunjukan aksi protes terhadap ketidakadilan rasial dan sosial di negeri Paman Sam itu.

Trump menilai aksi Colin sebagai bentuk ketidakhormatan terhadap lambang negara AS, lagu kebangsaan dan bendera AS.

"Wow. Jumlah pemirsa menurun 13%, terendah dalam lebih dari satu dekade. Jika para pemain berdiri dengan bangga untuk Bendera dan Lagu Kebangsaan kami, mungkin rating pemirsa bisa kembali? Kalau tidak akan jadi lebih buruk!" cuit Trump, sebagaimana dilansir The Guardian, Minggu (9/9/2018).

"Apa sih yang dipikirkan oleh Nike?," tulis Trump secara retorik.

Pada tahun ini, perusahaan berslogan "Just Do It" itu kembali memilih Colin sebagai wajah baru mereka. Nike mencatat penjualan mereka naik sebanyak 31 persen sejak peluncuran kampanye bersama Colin.