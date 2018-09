Keren, Fashion Show Gelaran 23 Fashion District [VIDEO]

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Indonesian Fashion Chamber (IFC) bersama 23 Paskal Shopping Center menggelar 23 Fashion District yang diikuti oleh 50 desainer Indonesia.

Acara yang menyuguhkan parade fesyen show yang menarik ini telah berlangsung sejak 7-9 September 2018 di main atrium, sehingga gelaran fashion show bisa dilihat oleh pengunjung mall di lantai atas.

Tema yang diangkat dari 23 Fashion District ini adalah "Forecast Your Future Fashion" dengan target menjadikan Indonesia sebagai sentra fashion dunia.

Untuk menjadi acuan dunia, para desainer ini memberikan tawaran tren fashion 2019/2020 dengan tema Singularity.

Gaya yang ditampilkan oleh para desainer ini bermacam-macam, mulai dari avant garden, urban, Muslim, hingga evening wear.

Kegiatan fashion show di acara terakhir ini dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama diadakan pukul 16.00-17.30 WIB, sedangkan gelaran kedua diadakan pukul 19.00-20.00 WIB.

Berikut ini adalah video fashion show pertama yang menampilkan karya desainer dari Rettsel by Retty Sela dengan tema Enduring Appeal, Fine by Vobna Nunucolla, Widta Andhika dengan tema Charmer, Deceu Suzan dengan tema Opulent, Listya Dyah Rahayu dengan tema Vacanza, Alvy Oktrisni dengan tema Voyage of life, Lisa Fitria dengan tema Intersezione, Lenny Agustin dengan tema Electica, dan Billy Tjong dengan tema Outernation. (*)