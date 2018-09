Hindari Tarif Impor, Donald Trump Minta Apple Produksi di AS

TRIBUNJABAR.ID - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memberikan respons atas surat yang dilayangkan Apple terkait dampak pemberian tarif impor sebesar 200 miliar dollar AS terhadap produksi mereka yang dibuat di Tiongkok.

Menurut Trump, ada satu solusi yang sangat sederhana terkait hal tersebut.

"Harga Apple mungkin meningkat karena tarif besar yang kita kenakan pada Tiongkok, tapi ada solusi mudah dimana kita memiliki tarif pajak 0 persen," tulis Trump dalam Twitter resminya Sabtu (8/9/2018) waktu setempat.

"Buat produk Anda di Amerika Serikat, bukan di Tiongkok," lanjut dia.

Donald Trump pun mendesak Apple untuk segera membangun pusat pabrik baru di AS.

Sebelumnya, pada hari Rabu (5/9/2018), Apple melayangkan surat kepada Perwakilan Perdagangan AS bahwa daya saing Apple bisa terdampak oleh pengenaan tarif impor tersebut, sehingga membuat harga-harga produknya semakin mahal bagi para konsumennya.

Apple menyatakan bahwa beberapa produknya seperti iWatch, Airpods, HomePod serta Mac Mini akan terdampak.

"Kekhawatiran kami terhadap pemberlakuan tarif ini justru AS yang akan terdampak paling parah, dan itu akan menghasilkan pertumbuhan dan daya saing AS yang lebih rendah serta harga-harga untuk konsumen AS menjadi lebih tinggi," sebut Apple dalam suratnya.

Saham Apple pun ditutup melemah 0,8 persen pada perdagangan Jumat (7/9/2018). (Kompas.com/Mutia Fauzia)

