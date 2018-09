Sepeda Motor Hybrid Pertama di Indonesia Diperkenalkan Honda

Training Fasilitator PT Daya Adicipta Motora (DAM), Agung Sugihono sedang menjelaskan produk terbaru dari motor skuter Honda PCX Hybrid kepada awak media di acara Sharing Produk All New Honda PCX Hybrid di PT Daya Adicipta Motora di Jalan Raya Cibeureum No 26, Kota Bandung, Jumat (7/9/2018).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Pulloh Anwari

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sepeda motor hybrid pertama di Indonesia sudah resmi diperkenalkan Honda di Bandung pada Sharing Produk All New Honda PCX Hybrid di PT Daya Adicipta Motora di Jalan Raya Cibeureum No 26, Kota Bandung, Jumat (7/9/2018). Sepeda motor skuter terbaru dibandrol Rp 40 juta.

Sepeda motor PCX Hybrid ini sama seperti sepeda motor PCX lainnya, tetapi memiliki kelebihannya pada speedometer dan mode kendaraan. Sepeda motor ini juga memiliki komponen terbaru, yaitu aki (12 V 3 Ah), Power Drive Unit (PDU), ACG starter dan sepeda motor assist, down regulator, junction unit, serta baterai lithium-ion.

"Untuk PCX Hybrid ini tentunya di speedometernya ada indikator dan ada ride mode seperti S, D. Engine -nya sama serta ada baterai yang mempunyai kelebihan untuk menyuplai akselerasi kecepatan sepeda motor tersebut," ujar Training Fasilitator PT Daya Adicipta Motora (DAM), Agung Sugihono, saat di temui Tribun Jabar di acara Sharing Produk All New Honda PCX Hybrid di PT Daya Adicipta Motora di Jalan Raya Cibeureum No 26, Kota Bandung, Jumat (7/9/2018).

Mode berkendara itu terdapat di setang sebelah kiri dan berfungsi saat sepeda motor assist memberikan dukungan tenaga.

Mode ini terbagi dalam tiga mode pilihan yang memiliki fungsi berbeda.

Pertama, untuk mode 'D' merupakan drive mode dimana pengendara dapat merasakan performa bertenaga namun hemat bahan bakar (merupakan mode standar saat sepeda motor dinyalakan).

Kedua, mode 'S' merupakan sport mode untuk pengendara yang ingin merasakan akselerasi lebih responsif dibanding mode 'D'.

Ketiga, mode 'idling', digunakan untuk menghentikan fungsi dari fitur 'Idling Stop System' (performa tenaga sama seperti mode D).

Agung menambahkan, untuk bahan bakar, sepeda motor Honda PCX Hybrid dua hingga tiga persen lebih irit dibanding sepeda motor PCX lainnya.

