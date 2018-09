Percakapan Petugas Bandara Stockholm yang Salah Mengira The Sacred Riana

Laporan Wartawan TribunTravel.com, Arif Setyabudi

TRIBUNJABAR.ID, STOCKHOLM - Ada hal tak biasa dialami Merry Riana di Bandara Stockholm.

Seperti kita tahu Merry Riana adalah satu motivator terkenal di di Indonesia.

Lulusan Universitas Teknologi Nanyang ini mengalami hal unik saat dikira dirinya The Sacred Riana oleh petugas Bandara di Swedia

Mery Riana membagikan kisah ini lewat akun Instagramnya @merryriana.

Dia memposting kejadian unik tersebut tiga hari yang lalu Kamis (5/9/2018).

"Senama tapi tak sama. Home Sweet Home. Senang banget bisa kembali ke tanah air," tulisnya di awal postingan.

"Btw ada pengalaman menarik pas di Stockholm Airport kemarin. Ketika melewati imigrasi, seperti biasa petugas ngecek passport saya. Lalu dia tertegun sejenak melihat pasport, dan menatap muka saya, kemudian melihat passport saya lagi dan melihat ke saya lagi.. dan kemudian dia bertanya, seperti inilah conversationnya."

"Officer : Is your name Riana?

MR : Yes (sambil senyum)

Officer : Are you the one on TV? (Dgn nada excited)."

Dia menuliskan ia awalnya mengira dia ngenalin dia lewat program TV yang dipandunya.