Naomi Osaka, Perempuan Jepang Pertama yang Bisa Juara Turnamen Tenis AS Terbuka

TRIBUNJABAR.ID, NEW YORK - Petenis putri asal Jepang, Naomi Osaka berhasil menjuarai US Open atau Amerika Serikat (AS) Terbuka 2018 setelah pada partai final mengalahkan petenis AS, Serena Williams, Minggu (9/9/2018).

Bertanding di Arthur Ashe Stadium, New York, Amerika Serikat, Naomi Osaka menang dua set dengan skor 6-2, 6-4.

Atas hasil ini, Naomi Osaka, yang kini berusia 20 tahun, mencatatkan sejarah dengan menjadi orang Jepang pertama yang memenangi gelar Grand Slam.

Selain itu, laga ini pun diwarnai perselisihan antara Serena Williams dengan wasit yang memimpin jalannya laga, Carlos Ramos.

Hal tersebut bermula saat Serena Williams mendapat peringatan untuk pelanggaran kode di set kedua karena menerima instruksi dari pelatih Patrick Mouratoglou, yang tidak diizinkan selama Grand Slam.

Petenis tunggal putri AS, Serena Williams saat melawan petenis Jepang, Naomi Osaka dalam laga final US Open 2018 di Arthur Ashe Stadium, Amerika Serikat, Sabtu (8/9/2018) waktu setempat. (Twitter @usopen)

Serena Williams bersikeras dia belum menerima taktik apa pun dari Mouratoglou dengan mengatakan kepada wasit bahwa dia tidak akan pernah menipu untuk menang dan lebih baik kalah.

Secara singkat, Serena Williams lalu melanjutkan pertandingan.

Namun, dia tampil tak maksimal dan mengekspresikan kekecewaannya dengan membanting raketnya di lapangan.

Hal itu pun membuat Carlos Ramos memberi pelanggaran kedua dan Serena Williams mendapat penalti satu poin.

Serena Williams tak terima dengan keputusan itu.

