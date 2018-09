Mekanik AHASS Menjadi Juara Kontes Berkat Doa Istri

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Pulloh Amwari

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Mekanik AHASS Honda Jawa Barat Masngudin, menjadi juara pertama di ajang Astra Honda Technical Skill Contest (AH-TSC) 2018 tingkat nasional yang diselenggarakan PT Astra Honda Motor (AHM) di Bandung, pada Selasa, (14/8/2018).

Astra Honda Technical Skill Contest adalah kontes kemampuan mekanik dalam menghitung volume silinder sepeda motor dan merawat sepeda motor.

Masngudin adalah perwakilan dari PT Daya Adicipta Motora (DAM), selaku distributor utama sepeda motor dan suku cadang Honda di Jawa Barat.

Prestasi ini, kata Masngudin, diraih berkat doa sang istri.

"Setiap hari saya selalu meminta doa kepada istri saya, biar semangat saat ikut kompetisi, meskipun lewat sambungan telepon video call," ujar Masngudi saat ditemui Tribun Jabar di acara Sharing Produk All New Honda PCX Hybrid di PT Daya Adicipta Motora di Jalan Raya Cibeureum No 26, Kota Bandung, Jumat (7/9/2018).

Pria kelahiran asli Magelang 30 november 1993, mempersunting istrinya bernama Lastri di tahun 2017 dan sekarang sudah dikaruniai anak laki-laki berusia 10 bulan.

Ia tinggal bersama istri dan anaknya itu di daerah Rancaekek.

Selama dua setengah bulan, Masngudin bersama peserta Astra Honda Technical Skill Contest (AH-TSC) 2018 dikarantina. Meski begitu, ia selalu menghubungi istrinya setiap hari.

"Setiap malam istri saya selalu mengabari perkembangan anak saya melalui foto atau video, itu yang menjadi motivasi saya menjadi juara di ajang ini," ujarnya.

Meraih juara pertama, Masngudin mendapat satu buah sepeda motor Honda PCX. Selain itu, Masngudin juga naik jabatan menjadi Kepala Mekanik di dealer tempatnya bekerja, Banjaran, Kabupaten Bandung.

