Hari Terakhir 23 Fashion District Hadirkan Empat Peri, Fashion Show, dan Atraksi Lainnya

The Lodge Group saat hadir di acara 23 Fashion District

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Indonesian Fashion Chamber (IFC) menyelenggarakan 23 Fashion District yang merupakan ajang mode terbesar pertama di Kota Bandung, tepatnya di 23 Paskal Shopping Centre, Minggu (9/9/2018).

23 Fashion District menghadirkan fashion show dan pop up market untuk memasarkan keragaman produk fesyen Indonesia.

Acara 23 Fashion District ini berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 7-9 September 2018 dan menghadirkan kreasi dari 50 desainer Indonesia.

Dalam acara tersebut, terdapat pertunjukan empat peri sebelum fashion show dimulai.

Empat peri tersebut hadir dalam rangka The Lodge Group yang mempresentasikan karya kriya dari kayu dengan tema ' The Forest.

Pemilik The Lodge Maribaya, Heni Nurhaeni Smith, tampak hadir membagikan pengalamannya tentang tempat wisata yang dimiliki oleh The Lodge Grup.

"Kehadiran The Lodge di 23 Paskal Shopping Centre adalah karena adanya kerjasama membuat hutan di dalam mall," ujar Heni.

Adanya gelaran fashion show di 23 Paskal Shopping Centre ternyata memberikan data tarik terbaru bagi pengunjung mall. Beberapa pengunjung pun menonton fashion show tersebut.

Fashion show sesi pertama dimulai pukul 16.00 WIB, menampilkan Rettsel by Retty Sela dengan tema Enduring Appeal, Fine by Vobna Nunucolla, Widta Andhika dengan tema Charmer, Deceu Suzan dengan tema Opulent, Listya Dyah Rahayu dengan tema Vacanza, Alvy Oktrisni dengan tema Voyage of life, Lisa Fitria dengan tema Intersezione, Lenny Agustin dengan tema Electica, dan Billy Tjong dengan tema Outernation.

