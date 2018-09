23 Fashion District Pamerkan Karya 50 Desainer Indonesia

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Indonesia Fashion Chamber (IFC) bersama 23 Paskal Shopping Centre menggelar 23 Fashion District yang diikuti oleh 50 desainer Indonesia.

Acara yang menyuguhkan parade fashion show yang menarik ini telah berlangsung sejak 7-9 September 2018 di atrium 23 Paskal Shopping Centre, sehingga gelaran fashion show bisa dilihat oleh pengunjung mall di lantai atas.

Media Relation IFC, Siti Muhibah, mengatakan tema yang diangkat dari 23 Fashion District ini adalah 'Forecast Your Future Fashion' dengan target menjadikan Indonesia sebagai sentra fesyen dunia.

Untuk menjadi acuan dunia, para desainer memberikan tawaran tren fesyen 2019/2020 bertema 'Singularity'.

"Gaya yang ditampilkan oleh para desainer ini bermacam-macam, mulai dari avant garden, urban, Muslim, hingga evening wear," ujarnya di Jalan Pasir Kaliki, Minggu (9/9/2018).

Pengunjung dari berbagai kalangan, usia, dan selera fesyen yang berbeda tampak menghadiri gelaran fesyen show ini.

Pengunjung tampak duduk rapih menikmati setiap keindahan desain pakaian yang digunakan oleh para model.

Para model yang menggunakan pakaian karya desainer IFC pun tampak menawan berlenggak lenggok diatas panggung.

Tatapan tajam dan berjalan tanpa ada keraguan menghipnotis pengunjung yang datang, memberikan nilai tersendiri ketika hasil pakaiannya ditampilkan.

Pertunjukan fashion show dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama diadakan pukul 16.00-17.30 WIB, sedangkan gelaran kedua diadakan pukul 19.00-20.00 WIB.

Sesi pertama menampilkan karya desainer dari Rettsel by Retty Sela dengan tema Enduring Appeal, Fine by Vobna Nunucolla, Widta Andhika dengan tema Charmer, Deceu Suzan dengan tema Opulent, Listya Dyah Rahayu dengan tema Vacanza, Alvy Oktrisni dengan tema Voyage of life, Lisa Fitria dengan tema Intersezione, Lenny Agustin dengan tema Electica, dan Billy Tjong dengan tema Outernation.

Sedangkan sesi kedua sebagai penutup, menampilkan B'Lux by Weda Githa dengan tena Spring Rhapsod dan Saffana persembahan Viva Cosmetic, Irma Intan, Yufie Kartaatmaja dengan tema Nocturnal, Sad Indah dengan tema Rhana Tharu, Institut Kesenian Jakarta dengan tema Brighter Hallway & Crowd of Urbanity, Nafil Apim, Nuniek Mawardi dengan tema The Circle of Butterfly dan Oka Diputra dengan tema Mille etbUne Fleurs.

