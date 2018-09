Rupiah Melemah, Beredar Pesan Berantai BBM akan Naik, Pertamina Respons Cepat, Ini Penjelasannya!

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kurs rupiah melemah mendekati angka Rp 15.000 per dolar Amerika.

Melemahnya nilai tukar rupiah ini pun mendaptkan repons beragam dari para pengamat ekonomi, pengusaha, dan penjelasan dari pemerintah, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Mengko Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Di lapangan, banyak pengusaha yang terdampak, di antaranya pengusaha tempe dan tahu karena bahan bakunya mengalami kenaikan.

Di tempat-tempat jada penukaran uang pun ramapi dikunjungi masyarakat untuk menukarkan rupiah ke dolar.

Di tengah riuhnya rupiah melemah, muncul isu tentang rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (kenaikan harga BBM) melalui pesan berantai di media sosial.

Isu kenaikan harga BBM ini pun cukup meresahkan masyarakat.

Dalam pesan berantai melalui WA tertulis; "malam ini ada kenaikan harga BBM, yaitu premium Rp 9.500 per liter, pertalite Rp 11.000 per liter dan Pertamax Rp 14.000 per liter."

Terkait isu tersebut, Pertamina langsung merespons dan memberikan penjelasan.

Berdasarkan rilis yang keluarkan Pertamina melalui laman www.pertamina.com tertanggal 6 September 2018, bahwa Info kenaikan harga BBM itu hoax dan tak jelas sumbernya.

PT Pertamin juga menegaskan harga BBM di SPBU Pertamina tidak ada mengalami penyesuaian.