Fitri Tropica Temukan Titik Terang Berhijab saat Membaca dan Menghayati Makna Surat dalam Alquran

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Fitri Tropica, aktris dan presenter muda yang kini tengah menjalani proses berhijrah sempat menceritakan alasan ia mengenakan hijab.

Pada gelaran Hijab Market, di Sabuga Cobvention Hall, Kota Bandung, Rabu (5/9/2018), ia menceritakan alasannya untuk berhijab.

"Sebenarnya sih kalo prosesnya sendiri, aku termasuk yang cukup lama karena keinginannya sebelumnya sudah berlangsung, udah ada dari sebelum nikah dari lima tahun yang lalu," ujar Fitri di Sabuga Cobvention Hall, Rabu (5/9/2018).

Pada saat itu Fitri mengaku semua pekerjaan ia ambil, hingga dalam satu tahun ia mengalami tifus hingga dua kali. Saat itulah ia bertanya-tanya dalam benaknya, apa yang ia mau.

"Lalu muncul perasaan gue itu kaya kangen tapi ga tau kangennya sama siapa. Gue itu pengen pulang tapi gue uda di rumah," ujar Fitri.

Ketika ia sedang risau dan kebingungan, ia senang membaca buku psikolog atau membaca model buku self help book.

"At the time aku mikir, self help book apa ya yang belum dibaca sampe akhirnya diujung kaya ada buku self helpnya yang selama ini aku baca (Alquran), cuman bahasa arabnya aja yang aku gak mengerti," ujar Fitrop.

Menurutnya jika membaca Alquran namun tidak mengerti dengan artinya, sama halnya seperti bernyanyi lagu bahasa Inggris namun tidak mengerti maknanya, hanya bagaimana meresapinya.