Harga Bahan Baku Tempe dan Tahu Sudah Mengalami Kenaikan, Bupati Bandung Siapkan Langkah Ini

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mumu Mujahidin

TRIBUNJABAR.ID, SOREANG - Bahan baku tempe dan tahu, kacang kedelai mengalami kenaikan sejak nilai tukar rupiah terhadap dolar yang mencapai Rp 15 ribu.

Salah satu pengusaha tahu asal Kampung Ciherang, Desa Tanjungsari, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Rohanda Sodikin (54) menuturkan ia terpaksa harus memperkecil ukuran tahu yang akan dijualnya agar tidak terlalu merugi.

"Kami merugi, karena harga kedelai baik menjadi Rp 9.980 rupiah per kilogram, dari biasanya antara Rp 6.500 sampai Rp 7.500 per kilogram," tuturnya di Ciherang, Cangkuang, Jumat (7/9/2018).

Kenaikan harga bahan baku tahu dan tempe ini dialami oleh sejumlah pengusaha tahu sejak seminggu ini.

Dia mengaku mendapat kiriman bahan baku kedelai impor.

"Di pasaran harga tahu dan tempe juga naik antara 10 persen dari harga Rp 500 per potong menjadi Rp 600 per potong hingga Rp 700 per potong. Harga tempe juga naik dari Rp 4.000 per papan menjadi Rp 5.000 per papan," tuturnya.

Sementara salah seorang pedagang tahu dan tempe di pasar tradisional Soreang, Aep Rahmat (60) mengatakan kenaikan kedelai baru dirasakannya dua hari ini. Namun kenaikan bahan baku kacang kedelai ini belum berimbas pada harga tahu yang dijualnya.

"Harga kedelai naik Rp 250, dari biasanya Rp 7.750 per kilogram menjadi Rp 8.000 per kilogram. Kalau harga tempe masih saya jual Rp 400 atau Rp 500 per potong. Belum saya naikan karena susah kalau naikan harga tahu harus kompak bareng semua," tuturnya.