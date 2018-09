Ahok Dikabarkan Akan Menikah Lagi, Muncul Foto Bripda Puput Nastiti Devi di Media Sosial

TRIBUNJABAR.ID - Kabar Basuki Tjahja Purnama alias Ahok akan menikah lagi setelah bebas dari penjara santer terdengar.

Hal tersebut disampaikan oleh media asing, Asia Times, dalam artikel berjudul 'Military Minds Aim to Keep Widodo in Power'.

Dalam pemberitaan tersebut, Ahok disebut memiliki prioritas setelah menyelesaikan masa hukumannya.

Ia akan menikahi polwan yang sebelumnya bertugas mengawal mantan istri Ahok, Veronica Tan.

Polwan itu disebut mendampingi Ahok selama berada di Rutan Mako Brimob, Depok.

Ahok ditahan setelah divonis dua tahun penjara pada 9 Mei 2017 atas kasus penodaan agama dalam pidatonya di Kepulauan Seribu.

Melansir dari Tribun Wow, sosok polwan yang dikabarkan akan dinikahi Ahok itu berpangkat Bripda.

Polwan yang dikabarkan akan dinikahi Ahok (Tribunwow)

Ia memiliki inisial Bripda PND. Foto Bripda PND juga tersebar di media sosial.

Bripda PND bertugas sebagai Subbagrenmin Yanma Polri, unsur pelaksana staf khusus Polda yang berada di bawah Kapolda.

Melansir dari Warta Kota, wanita tersebut bernama Bripda Puput Nastiti Devi.