Rumah Lezat Simplisio, Tawarkan Aneka Kuliner Kelas Dunia yang Harganya Mahasiswa Banget

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Rumah Lezat Simplisio, begitu sebutannya. Resto yang berdiri sejak 2011 ini berlokasi di Jalan Karapitan No 45A, Burangrang, Lengkong, Kota Bandung.

Jika berkunjung ke sini, jangan terkecoh dengan namanya. Justru tawaran menunya adalah kuliner kelas dunia yang belum tentu pernah dicoba.

Hampir 1.000 menu dari berbagai belahan dunia tersedia di sini. Keseluruhannya terbagi menjadi tiga kategori, yakni Appetizer, Sushi, dan Mi Dunia.

Khusus Appetizer, terdiri dari Dutch Bitterballen, Bala-Bala Siram saus kacang/saus oncom, Mexican Nachos, Italian Mini Baked Pasta, dan aneka Soup khas dunia barat. Tersedia pula menu Nasi Goreng Dunia, dan Rice Bowl Dunia.

Sedangkan Mi Dunia, anda dapat memesan Japanese Ramen, Korean Ramyeon, Mie Hongkong, Italian Pasta, dan banyak menu mi lainnya dari berbagai negara.

Minumannya pun tidak kalah beragam. Ada Thai Tea asli Thailand, aneka olahan Ocha Jepang, Limau Ais dan Tea Ais dari Malaysia, aneka Mojito dari Kuba, aneka Teh dari berbagai negara, aneka minuman sehat yang berasal dari buah asli, Lemonade khas negara barat, juga menu minuman familiar khas Indonesia, dan menu minuman lainnya.

Range harga menu makanan yang ditawarkan pun mahasiswa banget! Dimulai dari Rp 10 ribu-Rp 40 ribuan perut anda sudah kenyang tentunya. Sedangkan minumannya, berkisar antara harga Rp 6 ribu hingga Rp 30 ribuan saja. "Semuanya Halal - No Pork, No Lard, & No Alcohol".

Rumah Lezat Simplisio

Menempati ruko dua lantai yang cukup luas, Rumah Lezat Simplisio hadir dengan tema PUSAT DUNIA.