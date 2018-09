Ini Upaya Bank Indonesia Menahan Merosotnya Nilai Tukar Rupiah

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, pihaknya berusaha menjaga nilai tukar rupiah dengan berbagai upaya.

Menurut dia, hal terpenting dalam menjaga stabilitas rupiah adalah dengan menyeimbangkan tingkat depresiasi serta volatilitas nilai tukar tersebut.

Sehingga nantinya, jika memang harus terdepresiasi terhadap dollar AS tidak akan terjadi secara tiba-tiba.

"Yang paling penting adalah menjaga tingkat depresiasi agar tidak oversoothing sehingga kalau memang terjadi depresiasi tidak mendadak, tetapi secara gradual," ucap dia ketika rapat kerja dengan komisi XI DPR RI, Rabu (5/9/2018).

Dia menyebutkan, Bank Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengawal ketat rupiah seperti meningkatkan suku bunga acuan, intervensi ganda di pasar valas, serta menawarkan swap dengam biaya yang lebih murah.

"Padahal sebenarnya kami tidak suka menaikkan suku bunga karena inflasi kita masih rendah," lanjut dia.

Adapun nilai tukar rupiah yang saat ini sudah hampir mendekati Rp 15.000, menurut dia sudah hampir menguat beberapa waktu lalu.

• Adik Ahok Buka Suara Terkait Kabar Kakaknya Akan Nikahi Mantan Ajudan Veronica Tan

• Sule Bantah Alasan Lina Minta Cerai, Kuasa Hukum: Alasan Perceraian Sesungguhnya Bukan Itu

Sebab, berbagai bauran kebijakan yang dilakukan oleh BI mulai bekerja dan diterima oleh pasar.

Namun, banyak skenario tak terduga yang berada di luar kendali BI seperti konflik antara Turki dengan Amerika Serikat, ataupun krisis yang melanda Argentina.

"Pasar sempat stabil, begitu juga rupiah bahkan menguat, capital inflow juga masuk, baru beberapa minggu boom Turki, Trump dengan Erdogan. Kemudian krisis Argentina. Skenario sangat dinamis," ujar dia.

Sebagai informasi, di pasarspot Bloomberg saat nilai tukar rupiah tergadap dollar AS sebesar Rp 14.938 per dollar AS.

Adapun di kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) hari ini, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sebesar Rp 14.927.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Gubernur BI: Kami Jaga Agar Depresiasi Rupiah Tidak Mendadak"