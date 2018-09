Ahok Akan Nikah, Ruhut: Aku Lihat, oh Cantik, Mojang Priangan Mirip Istrinya Ruhut dari Sukabumi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA -- Ruhut Sitompul, mantan tim sukses Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 lalu, mengungkapkan sosok yang akan dinikahi oleh Ahok.

Ruhut mendengar kabar Ahok akan menikah dari Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Ia mengaku kaget saat pertama kali mendengar Ahok akan menikah.

"Ya aku kaget itu. Bagaikan petir di siang bolong," ujar Ruhut di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (6/9/2018).

Ruhut mendengar dari Prasetyo saat menghadiri acara dengan mengusung tema "Derap Milenial 1708, Demokrasi Rakyat Para Milenial".

Acara tersebut digelar di halaman kantor DPP Partai Perindo Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/8/2018) lalu.

"Sambil menunggu sahabat kader dan simpatisan, kita di atas. Ada berapa orang, banyak yang cerita, tapi aku enggak tahu kenapa aku yang dicari," ucap Ruhut.

Saat itu, ucap Ruhut, Prasetyo membuka pembicaraan, bahwa Ahok akan selesai menjalani masa tahanan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat pada Januari 2019.

Kini, Ahok memang tengah menjalani masa tahanan atas kasus penodaan agama.

"Pras bilang ya kita-kita saja, memang pasnya ngomong dengan beberapa, jadi 'eh Ahok bebas Januari'. Oh ya aku bilang aku kan orang hukum dia enggak mau ambil hak untuk ke luar potong masa tahanan, dia mau selesai. Pras manggil aku, 'Om dia ke luar Januari mau nikah'," ucap Ruhut.

Ruhut pun tercengang mendengar itu. Ia langsung menanyakan, dengan siapa Ahok akan menikah.

Ternyata, ucap Ruhut, sosok perempuan yang akan dinikahi Ahok merupakan seorang polisi wanita, yang pernah mengawal mantan istri Ahok, Veronica Tan.

"Sama siapa? kaget dong kita kan', polwan yang sama Bu Vero. Biasa lah laki-laki, cantik enggak? Aku lihat, oh cantik mojang Priangan mirip Istrinya Ruhut Sitompul dari Sukabumi dari Jawa Barat," kata Ruhut.

Sebelumnya kabar Ahok akan menikah kembali, ditulis media asing Asia Times. Dalam tulisan berjudul "Military minds aim to keep Widodo in power", Asia Times menyebut bahwa prioritas pertama Ahok setelah bebas dari penjara adalah menikahi seorang polisi wanita.(*)

